psv napoli chi gioca in champions le ultime su hojlund e mctominay

Il tempo dei rimpianti per la sconfitta di Torino è finito. Per il Napoli è già vigilia di Champions League, una vigilia carica di dubbi e speranze. La domanda sulla bocca di tutti i tifosi è una sola: chi gioca contro il PSV? Le attenzioni sono tutte concentrate sull'infermeria e sulle condizioni di Rasmus Hojlund e Scott McTominay. Le Ultime su Hojlund e McTominay: Recupero Difficile. Le notizie che arrivano da Castel Volturno non sono incoraggianti. Entrambi i leader della squadra, fermati da problemi fisici accusati in nazionale, sono in fortissimo dubbio. La linea di Antonio Conte è chiara: nessun rischio inutile.

