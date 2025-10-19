PSV-Napoli chi gioca in Champions Le ultime su Hojlund e McTominay
Il tempo dei rimpianti per la sconfitta di Torino è finito. Per il Napoli è già vigilia di Champions League, una vigilia carica di dubbi e speranze. La domanda sulla bocca di tutti i tifosi è una sola: chi gioca contro il PSV? Le attenzioni sono tutte concentrate sull’infermeria e sulle condizioni di Rasmus Hojlund e Scott McTominay. Le Ultime su Hojlund e McTominay: Recupero Difficile. Le notizie che arrivano da Castel Volturno non sono incoraggianti. Entrambi i leader della squadra, fermati da problemi fisici accusati in nazionale, sono in fortissimo dubbio. La linea di Antonio Conte è chiara: nessun rischio inutile. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
PSV-Napoli probabili formazioni, chi gioca in Champions e gli infortunati: le ultime su Hojlund, McTominay, Rrahmani e Lobotka - Il Napoli torna in campo dopo la sconfitta contro il Torino in cui Hojlund e McTominay non sono scesi in campo: partenopei in campo a Eindhoven contro il PSV. goal.com scrive
Champions: Psv-Napoli al tedesco Siebert, Per l'Inter uno svedese - Napoli, gara valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League in programma a Eindhoven martedì alle 21. Da ansa.it
PSV-Napoli (Champions League): quando si gioca, dove vederla in tv e pronostico - Napoli, terza giornata della fase campionato di Champions, è per martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21:00. Come scrive msn.com