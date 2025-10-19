Psv-Napoli all’arbitro tedesco Siebert
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ l’arbitro tedesco Daniel Siebert a dirigere Psv-Napoli, gara valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League in programma a Eindhoven martedì alle 21. Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto ufficiale Daniel Schlager, al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato 11 ottobre corso aiuto allenatori e allievo arbitro anche a Napoli (Ex Base Nato di Bagnoli). #baskin #eisi #cip Vai su Facebook
Champions League, Manchester City-Napoli al tedesco Zwayer: è il 5º incrocio coi partenopei - Il cammino in Champions League del Napoli inizia giovedì sera, a partire dalle ore 21:00, quando la squadra allenata da Antonio Conte sarà ospite a Manchester sul campo dell'Etihad Stadium del City. tuttomercatoweb.com scrive
Champions: tedesco Zwayer è l'arbitro di Manchester City-Napoli - Napoli, gara della prima giornata della fase campionato di Champions League, in programma giovedì 18 settembre ... Lo riporta ansa.it
Champions League: tedesco Zwayer è l'arbitro di Manchester City-Napoli - Napoli, gara della prima giornata della fase campionato di Champions League, in programma giovedì 18 settembre ... Lo riporta ansa.it