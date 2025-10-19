Psv Eindhoven-Napoli terza giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la terza giornata del girone unico di Champions League 20252026. Contro gli olandesi a caccia di riscatto dopo un inizio deludenti, i partenopei cercano conferme dopo la precedente vittoria. Psv Eindhoven-Napoli si giocherà martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21 presso il Philip Stadium. PSV EINDHOVEN-NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli olandesi, campioni nazionali in carica da due anni, hanno iniziato molto bene in campionato con sette vittorie, 1 pareggio e una sconfitta, e condividono il primato con il Feyeenord. Non altrettanto si può dire in Champions League, dove la squadra di Bosz ha totalizzato un punto, frutto della sconfitta con l’Union St. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Psv Eindhoven-Napoli, terza giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Argomenti simili trattati di recente

Intanto il PSV Eindhoven vince ancora e lancia la sfida al Napoli in Champions League Vai su Facebook

Leonardo Spinazzola non cerca alibi dopo la sconfitta con il Torino L’esterno del Napoli ha subito rivolto lo sguardo al match di martedì con il PSV Eindhoven, che dovrà essere preparato analizzando gli errori commessi oggi #TorinoNapoli #Spinazzola - X Vai su X

Champions League – Designato l’arbitro di PSV Eindhoven-Napoli - Napoli per la terza gara di Champions League, e a dirigere la gara sar ... Segnala ilnapolionline.com

PSV Eindhoven vs Napoli: probabili formazioni, dove vederla e precedenti - Scopri dove vedere PSV Eindhoven vs Napoli, le probabili formazioni aggiornate e i precedenti storici dei due club in Champions League 2025/26 ... Secondo tag24.it

Dove vedere PSV-Napoli in diretta TV e streaming? - Il Napoli è di scena ad Eindhoven, in Olanda, nella fase campionato di Champions League: dove vedere la gara col PSV in tv e streaming. Scrive goal.com