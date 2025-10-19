Psv Eindhoven-Napoli terza giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la terza giornata del girone unico di Champions League 20252026. Contro gli olandesi a caccia di riscatto dopo un inizio deludenti, i partenopei cercano conferme dopo la precedente vittoria. Psv Eindhoven-Napoli si giocherà martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21 presso il Philip Stadium. PSV EINDHOVEN-NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli olandesi, campioni nazionali in carica da due anni, hanno iniziato molto bene in campionato con sette vittorie, 1 pareggio e una sconfitta, e condividono il primato con il Feyeenord. Non altrettanto si può dire in Champions League, dove la squadra di Bosz ha totalizzato un punto, frutto della sconfitta con l’Union St. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

