PS4 PS5 DirectPackageInstaller Fix RealDebrid | Risolti i Problemi con l’Ultima Release 8.32

La comunità homebrew per PS4 e PS5 ha un nuovo motivo per festeggiare. marcussacana ha appena rilasciato, poche ore fa, l’aggiornamento DirectPackageInstaller 8.3.2, una versione che porta con sé una correzione particolarmente attesa dagli utenti. Cosa c’è di Nuovo nella 8.3.2?. Il changelog di questa release, sebbene conciso, è significativo: Aggiornamento della Dipendenza SharpCompress: Mantenere le librerie aggiornate è fondamentale per la stabilità e la compatibilità.. Fix RealDebrid Issues #97: La correzione principale di questa release. Risolve i problemi di download che alcuni utenti riscontravano quando utilizzavano i link di RealDebrid, uno dei servizi di hosting supportati più popolari. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [PS4/PS5] DirectPackageInstaller “Fix RealDebrid”: Risolti i Problemi con l’Ultima Release 8.3.2