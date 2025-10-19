Prove tecniche di ribaltone al Nazareno i centristi con Mr Fisco Ruffini in prima linea fanno tremare Pd e campo largo
Proprio mentre Elly Schlein “delira” su libertà a rischio in Italia e presunti regimi anti-democratici in fieri, alle sue spalle – o meglio, al centro del suo mondo politico – si gioca la partita su cui regge il precario equilibrio del Nazareno, terremotato ormai da tempo nelle sue stesse fondamenta. Sì, perché l’architrave centrista sta per sottrarre la sua gamba di sostegno al fatidico campo largo, già preso a picconate dai suoi stessi componenti tra liti campali, fronde intestine, moniti e allarmi. Oltre che messo seriamente in discussione dagli elettori in vari appuntamenti con le urne. Mentre Schlein pensa a denigrare governo e Paese, i centristi dem, a partire da Ruffini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Prime prove tecniche alla stazione Tribunale della Linea 1. - facebook.com Vai su Facebook
Prove tecniche di unanimità. Sulle force di peacekeeping a Gaza potrebbe formarsi un'inedita maggioranza - X Vai su X