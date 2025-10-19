Proprio mentre Elly Schlein “delira” su libertà a rischio in Italia e presunti regimi anti-democratici in fieri, alle sue spalle – o meglio, al centro del suo mondo politico – si gioca la partita su cui regge il precario equilibrio del Nazareno, terremotato ormai da tempo nelle sue stesse fondamenta. Sì, perché l’architrave centrista sta per sottrarre la sua gamba di sostegno al fatidico campo largo, già preso a picconate dai suoi stessi componenti tra liti campali, fronde intestine, moniti e allarmi. Oltre che messo seriamente in discussione dagli elettori in vari appuntamenti con le urne. Mentre Schlein pensa a denigrare governo e Paese, i centristi dem, a partire da Ruffini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Prove tecniche di ribaltone, al Nazareno i centristi, con “Mr Fisco” Ruffini in prima linea, fanno tremare Pd e campo largo