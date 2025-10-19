Prove scritte Concorso Pnrr 3 | attesa per le date ufficiali
L'ufficialità sulle date delle prove scritte del Concorso Pnrr 3 è attesa a breve. Il Ministero dell'Istruzione sembra intenzionato a fissare gli esami entro la fine dell'anno, prima delle festività natalizie. Questa tempistica segue la chiusura delle domande (29 ottobre). I candidati attendono ora conferme definitive e dettagli logistici dagli USR di ciascuna regione.L'ipotesi del calendario pre-natalizioLe prime indicazioni sulle tempistiche sono emerse durante gli incontri tra il ministero e le organizzazioni sindacali. In quella sede, era stata comunicata la volontà di fissare le prove scritte già per la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Concorso docenti PNRR3: possibili prove scritte entro la fine dell’anno. Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso Senato della Repubblica Consiglieri parlamentari 2025: Elenco ammessi alle prove scritte - facebook.com Vai su Facebook
Concorso PNRR3, quando si terranno le prime prove scritte - Indetto il nuovo concorso PNRR3 volto al reclutamento di docenti per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Segnala catania.liveuniversity.it
Le prove scritte del Concorso PNRR 3 per Docenti si svolgeranno entro Natale 2025 - Si fa imminente l'uscita del bando relativo al concorso PNRR 3 per docenti di scuola d'infanzia, primaria e secondaria. Lo riporta ticonsiglio.com
Concorso scuola PNRR3: prova scritte e prove orali per le classi di concorso accorpate, come si svolgono. Pillole di Question Time - Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... Da orizzontescuola.it