Prove scritte Concorso Pnrr 3 | attesa per le date ufficiali

L'ufficialità sulle date delle prove scritte del Concorso Pnrr 3 è attesa a breve. Il Ministero dell'Istruzione sembra intenzionato a fissare gli esami entro la fine dell'anno, prima delle festività natalizie. Questa tempistica segue la chiusura delle domande (29 ottobre). I candidati attendono ora conferme definitive e dettagli logistici dagli USR di ciascuna regione.L'ipotesi del calendario pre-natalizioLe prime indicazioni sulle tempistiche sono emerse durante gli incontri tra il ministero e le organizzazioni sindacali. In quella sede, era stata comunicata la volontà di fissare le prove scritte già per la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

