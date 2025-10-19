Proteste &#8216;No Kings' in Usa Trump indossa la corona lancia letame sui manifestanti | il video prodotto con IA

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump risponde con ironia alle proteste 'No Kings' contro il suo crescente autoritarismo e le minacce contro la democrazia: pubblica un video prodotto con Intelligenza Artificiale, in cui lui stesso con una corona in testa a bordo di un jet militare lancia letame sui manistanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

proteste amp8216no kings usaProteste ‘No Kings’ in Usa, Trump indossa la corona lancia letame sui manifestanti: il video prodotto con IA - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump risponde con ironia alle proteste 'No Kings' contro il suo crescente autoritarismo e le minacce contro la ... Scrive fanpage.it

proteste amp8216no kings usaUsa, Proteste “No Kings” contro Trump in decine di città - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città degli Stati Uniti per manifestare contro il presidente Donald Trump. Segnala tg24.sky.it

proteste amp8216no kings usaNegli USA 2600 cortei di protesta “No Kings” contro le tendenze autocratiche ed antidemocratiche di Trump - Negli USA 2600 cortei di protesta “No Kings” contro le tendenze autocratiche ed antidemocratiche di Trump ... Lo riporta politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Proteste Amp8216no Kings Usa