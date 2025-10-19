Proteste ‘No Kings' in Usa Trump indossa la corona lancia letame sui manifestanti | il video prodotto con IA
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump risponde con ironia alle proteste 'No Kings' contro il suo crescente autoritarismo e le minacce contro la democrazia: pubblica un video prodotto con Intelligenza Artificiale, in cui lui stesso con una corona in testa a bordo di un jet militare lancia letame sui manistanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tg2. . In tutti gli #StatiUniti le proteste #NoKings contro il presidente #Trump e le sue politiche. Raduni in oltre 2.500 località, anche a #Washington Vai su Facebook
No Kings! Us: milioni di persone in piazza contro Trump l'Harvard Crowd Counting Consortium stima che tra i 2 e i 4,8 milioni di persone abbiano partecipato alle proteste in oltre 2.000 località. - X Vai su X
Proteste ‘No Kings’ in Usa, Trump indossa la corona lancia letame sui manifestanti: il video prodotto con IA - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump risponde con ironia alle proteste 'No Kings' contro il suo crescente autoritarismo e le minacce contro la ... Scrive fanpage.it
Usa, Proteste “No Kings” contro Trump in decine di città - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città degli Stati Uniti per manifestare contro il presidente Donald Trump. Segnala tg24.sky.it
Negli USA 2600 cortei di protesta “No Kings” contro le tendenze autocratiche ed antidemocratiche di Trump - Negli USA 2600 cortei di protesta “No Kings” contro le tendenze autocratiche ed antidemocratiche di Trump ... Lo riporta politicamentecorretto.com