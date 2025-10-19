prosegue lo sprint per san lorenzo in partenza i lavori nel parcheggio ecco cosa cambia nel quartiere

Da domani si apre un nuovo step della riqualificazione della nuova piazza San Lorenzo che, dalla fine di agosto in poi, ha registrato un’importante accelerazione per quel che riguarda le opere ben visibili, sia a livello di manufatti in cemento che delle alberature, sempre al centro delle polemiche. Questa seconda fase sarà ugualmente impattante per chi, tramite quell’accesso, raggiunge il centro città, perché saranno interdetti in via definitiva i posti auto del parcheggio della piazza, dopo che in precedenza era stato chiuso il passaggio per arrivare in via Bonfanti. Previsti divieto di transito e sosta con obbligo di svolta verso via Ligure per chi transita da via del Maglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

