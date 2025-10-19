Prorogato il bando per le Terme di Caramanico Blasioli Pd | Criticità già denunciate ora Regione e Comune collaborino
Era fissato alle 12 del 15 ottobre il termine per la presentazione delle offerte del bando di gara per la concessione pluriennale di sfruttamento delle acque minerali termali di Caramanico Terme pubblicato il 3 luglio, ma a poche ore dalla chiusura è arrivata la proroga: il nuovo termine è il 20. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Il bando Erp prorogato alle 12 del 20 ottobre, il presidente di Insula Fabio Raschillà: «Vogliamo dare più tempo alle famiglie». Attivo uno sportello per agevolare gli anziani meno digitali - facebook.com Vai su Facebook
Transizione digitale MPMI: prorogato il bando PID-Next • Prorogato il termine per accedere al bando PID-Next e beneficiare dei servizi di accompagnamento e orientamento verso la transizione digitale. - X Vai su X
Terme di Caramanico, prorogato sul fotofinish il bando per lo sfruttamento delle acque termali - “Era in programma alle 12 di oggi, mercoledì 15 ottobre, il termine per la presentazione delle offerte in ... abruzzolive.it scrive
Caramanico Terme, Virgo esclusa dalla gara per riavviare la struttura. Il sindaco Parone: «Affidare la concessione delle acque termali direttamente al Comune» - CARAMANICO TERME L’offerta della Virgo Holding Spa «non soddisfa il pubblico interesse, con conseguente esito deserto della procedura». Segnala ilmessaggero.it
Terme di Caramanico: pubblicato il nuovo bando di gara - La Regione Abruzzo, tramite Areacom, ha pubblicato la procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione pluriennale di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le ... Da ansa.it