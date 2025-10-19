West Ham-Brentford è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non ha ancora cambiato passo il West Ham dopo l’arrivo di Nuno Espirito Santo, approdato a Londra Est in seguito all’esonero, inevitabile visti i pessimi risultati, di Graham Potter. L’ex allenatore del Nottingham Forest finora ha racimolato solo un punto, frutto del pareggio in casa dell’Everton. La gara successiva, però, era proibitiva: gli Hammers, nell’ultimo turno prima della sosta, hanno potuto poco nel derby con il quotatissimo Arsenal all’Emirates Stadium (2-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico West Ham-Brentford: rompono il tabù London Stadium