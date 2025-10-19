Pronostico Nantes-Lille | fuori casa è una sentenza
Nantes-Lille è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Ha una ghiotta occasione il Lille di Genesio, quella di avvicinare il Psg in testa alla classifica. Ovvio, nessuno da quelle parti pensa che si possa lottare per il titolo, ma per un posto in Europa, magari meglio dell’Europa League, allora sì. (Lapresse) – Ilveggente.it E quindi, siccome quelle davanti hanno comunque rallentato – tra queste c’è pure lo Strasburgo che ha appunto pareggiato a Parigi – è normale pensare, inoltre, di poter prendersi l’intero malloppo sul campo del Nantes. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
