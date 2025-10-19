Pronostico Liverpool-Manchester United | dagli xG emerge un dato chiaro

Liverpool-Manchester United è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Liverpool campione d’Inghilterra arriva con tre sconfitte sul groppone alla “classica” del campionato inglese con il Manchester United. I Reds, dopo una lunga sfilza di vittorie – molte delle quali, a onore del vero, fortunose ed arrivate grazie a dei guizzi dei singoli, spesso nei minuti finali – si sono improvvisamente arenati, perdendone due di fila in Premier League (Crystal Palace e Chelsea) ed arrendendosi pure al Galatasaray in Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

