Pronostico Levante-Rayo Vallecano | rimandata ancora la gioia interna
Levante-Rayo Vallecano è una gara della nona giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Nella Liga, fino al momento, nessuno ha fatto meno punti in casa del Levante: un pareggio e due sconfitte per i catalani, una formazione che ospita un Rayo Vallecano che invece, prima della sosta, ha trovato la prima affermazione esterna della propria stagione. E su un campo difficile come quello della Real Sociedad. (Lapresse) – Ilveggente.it Il fattore quindi “casa” va tranquillamente a farsi benedire in questo match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
