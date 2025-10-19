Pronostico Getafe-Real Madrid | quattro assenze pesanti e difesa da reinventare
Getafe-Real Madrid è una partita valida per la nona giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Serviva una reazione forte e decisa, al Real Madrid di Xabi Alonso, per dimenticare il catastrofico k.o. (5-2) nel derby con l’Atletico Madrid. Ed è puntualmente arrivata: prima della sosta i Blancos hanno seppellito di gol il Kairat Almaty in Champions League e sono tornati immediatamente al successo anche nella Liga, piegando 3-1 l’insidioso Villarreal al “Bernabeu”. Il denominatore comune di questa doppia vittoria, manco a dirlo, è stato il solito Mbappé. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
News recenti che potrebbero piacerti
Introduzione al pronostico Osasuna – Getafe Il match tra Osasuna e Getafe, in programma il 3 Ottobre 2025 alle ore 21:00 presso lo Stadio El Sadar, propone una sfida dal grande peso specifico in ottica salvezza e consolidamento in classifica. Le due squadr - facebook.com Vai su Facebook
Getafe-Real Madrid (domenica 19 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos di misura al Coliseum? https://ift.tt/RtuOZSm #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Getafe-Real Madrid: quattro assenze pesanti e difesa da reinventare - Real Madrid è una partita della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Si legge su ilveggente.it
Pronostici Getafe - Real Madrid: Mbappé guiderà i Blancos alla vittoria - Real Madrid, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Come scrive goal.com
Pronostico Getafe-Real Madrid 19 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Liga Spagnola - Real Madrid, match di La Liga del 19 ottobre 2025 alle 21:00: il Getafe sfida un Real in corsa per lo scudetto ma con defezioni in difesa, garantendo emoz ... Come scrive bottadiculo.it