Friburgo-Eintracht Francoforte è una partita valida per la settima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il primo dei due posticipi domenicali della settima giornata di Bundesliga è un potenziale scontro diretto per l’Europa tra Friburgo ed Eintracht Francoforte, oggi rispettivamente all’ottavo ed al settimo posto in classifica, separate da un solo punto. (Ansa) – Ilveggente.it Due vittorie, due pareggi e due sconfitte per gli uomini di Julian Schuster, impegnati anche in Europa League: dopo aver iniziato malissimo la stagione (doppia sconfitta nelle prime due giornate con Augsburg e Colonia), Grifo e compagni si sono rimessi in carreggiata, vincendone due di fila e pareggiando le ultime due (1-1 con l’Hoffenheim e 0-0 in casa del Borussia Monchengladbach). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Friburgo-Eintracht Francoforte: con loro in campo non ci si annoia