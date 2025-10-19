Luciano Darderi e Brandon Nakashima apriranno il programma sul centrale intorno alle ore 13:30. L’italo-argentino ha iniziato la sua stagione indoor all’Almaty Open, ma ha perso al secondo turno contro Shintaro Mochizuki dopo aver ricevuto un bye al primo. Una prestazione deludente da parte di un giocatore che ha vinto tre titoli ATP sul rosso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Luciano Darderi – Brandon Nakashima, Vienna 20-10-2025