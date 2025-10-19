Pronostico Alavés-Valencia | quante trappole in terra basca

Alavés-Valencia è una partita della nona giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Prima della sosta l’ Alavés aveva centrato un importante successo in un potenziale scontro salvezza con l’Elche. Per i baschi tre punti pesanti conquistati al termine di un match più combattuto di quanto non dica il risultato finale (3-1). La sfida, infatti, è rimasta in equilibrio fino al minuto 81, quando l’attaccante Tony Martinez ha trovato il gol del 2-0, a distanza di pochi secondi dall’espulsione di Affengruber, un episodio che aveva di fatto spostato l’inerzia dell’incontro verso la formazione guidata dall’argentino Eduardo Coudet. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

