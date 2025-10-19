Pronostici Serie B 19 ottobre | una multipla a quota 10

Serie B, è il giorno dell’attesissimo scontro in vetta tra Palermo e Modena. I rosanero puntano sul tifo del “Barbera” per battere e scavalcare gli emiliani. Campo centrale, il “Barbera” di Palermo. Il gergo dei radiocronisti torna utile per rimarcare l’importanza della sfida d’alta classifica tra i rosanero di Pippo Inzaghi e il Modena, senza dubbio il match clou dell’ottava giornata di Serie B. Gli emiliani nel capoluogo siciliano tenteranno di difendere il primo posto, mentre Pohjanpalo e compagni fanno affidamento sui trentamila della vecchia Favorita per attuare il sorpasso e volare a quota 18 punti, uno in più dei Canarini. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

