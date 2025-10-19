Pronostici di oggi 20 ottobre | i posticipi del lunedì con Serie A Premier League e Liga

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 20 ottobre. West Ham – Brentford, Cremonese – Udinese e Alaves – Valencia le tre partite di cartello di questo lunedì dedicato ai posticipi ma troverete tutte le altre partite più importanti sella serata compresa la Serie C. C’è anche il tennis con due tornei ATP e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 20 ottobre: i posticipi del lunedì con Serie A, Premier League e Liga.

