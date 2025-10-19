Promuovere la valorizzazione culturale attraverso il Partenariato speciale pubblico-privato | ecco di che si tratta

Da questa estate è in corso una trasformazione significativa nella gestione del patrimonio culturale. Lo scorso 1 agosto, infatti, il Ministero della Cultura, attraverso il “Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” (Diva), ha pubblicato una circolare con le linee guida del cosiddetto Pspp, “Partenariato speciale pubblico-privato”, che segna un cambio di passo atteso da anni per gli istituti e i luoghi della cultura italiani. In pratica, si dà il via alla possibilità di alleanze stabili che consentano al pubblico e ai privati (tra cui imprese culturali, fondazioni, ma anche enti del Terzo Settore) di collaborare in modo più stretto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Promuovere la valorizzazione culturale attraverso il Partenariato speciale pubblico-privato: ecco di che si tratta

