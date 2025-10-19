Promozione | turno di riposo per la Centese mentre la X Martiri sarà a Bentivoglio Gallo sul sintetico di Anzola Casumaro per il riscatto Masi riceve il Valsetta

Quattro ferraresi impegnate nell’ottava giornata del girone C di Promozione, con la Centese che osserverà il turno di riposo dopo aver fermato lo scorso weekend la corsa del Casumaro. Proprio le ‘lumache’ cercheranno di ripartire per stare ai piani alti della classifica, ricevendo al "Merighi" un Faro Gaggio Montano secondo in classifica a -1 dalla capolista Valsanterno. Sfida interessante dunque per capire le ambizioni del Casumaro, che vorrà riprendere il cammino per dar seguito ad un avvio di stagione sopra le righe. La più in forma del lotto è certamente la X Martiri, reduce da tre vittorie di fila in campionato e dal passaggio del turno ai rigori in Coppa ai danni della Centese, e che oggi proverà a fare il colpaccio sul campo di un Bentivoglio ancora alla ricerca della sua identità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione: turno di riposo per la Centese, mentre la X Martiri sarà a Bentivoglio. Gallo sul sintetico di Anzola. Casumaro per il riscatto, Masi riceve il Valsetta

