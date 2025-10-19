Promozione Il Castelfiorentino resta ancora imbattuto
CASTELFIORENTINO UNITED 0 MOBILIERI PONSACCO 0 CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Razzanelli, Chiti, Mancini M., Maltinti (46’ Lotti), Locci, Cenci, Alesso (77’ Boumarouan), Bagnoli, Corsi (67’ Cartocci). A disp.: Bartolozzi, Ippolito, Fè, Morandini, Bucalossi, Bi Gokon. All.: Dell’Agnello. MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Papini (67’ Bracci), Marinari, Aliotta, Mancini L., Marrocco (67’ Pisani), Niccolai (85’ Kapllani), Taraj, Ficarra (67’ Rigirozzo), Sciapi. A disp.: Colucci, Giusti, Bicchierini, Puccini, Stefanini. All.: Polzella. Arbitro: Venuti del Valdarno (assistenti Chernenkova di Piombino e Angeli di Carrara). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
