Programmi TV domenica 19 ottobre 2025 | fiction e film
“Makari” su Rai 1, “La notte del cuore” su Canale 5, “U.S. Palmese” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 19 ottobre 2025. Domenica 19 ottobre 2025 porta in prima serata un palinsesto televisivo ricco e variegato, capace di soddisfare ogni gusto. Dalle fiction italiane come Makari alle serie crime internazionali come N.C.I.S., passando per film d’autore, animazione per ragazzi e grandi classici della fantascienza. Sky propone titoli come Interstellar, Transformers One e U.S. Palmese, mentre Rai e Mediaset puntano su intrattenimento, informazione e varietà. Non mancano i reality culinari con Barbieri e Cannavacciuolo, e le avventure animate per i più giovani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
