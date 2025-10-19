Progetto ’Abitare insieme’ sostenuto con l’8xmille | Così aiutiamo le persone

Il disagio abitativo è oggi, e già da alcuni anni, una delle dimensioni più critiche della povertà a livello nazionale, regionale e locale. È il quadro che emerge dall’esperienza della Caritas diocesana di Fermo, nel nostro territorio si conferma il quadro che vede numeri preoccupati, fotografati dall’Istat: lo scorso anno, il 5,6 per cento degli italiani ha vissuto in grave deprivazione abitativa e il 5,1 per cento è stata in sovraccarico per i costi legati all’abitare (caro affitti, rate mutuo, costi delle utenze, spese per manutenzione, etc). Moltissime famiglie, anche dove ci sono persone che lavorano, hanno vissuto difficoltà ad affrontare le spese ordinarie per l’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

