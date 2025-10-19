Verranno aperte al pubblico a breve le prime aree museali permanenti dedicate alla storia del Forte Pozzarello e al contesto storico-militare in cui fu costruito e utilizzato. E la Misericordia lancia una appello per la ricerca di volontari. Il ‘Fortino’ sempre più in rampa di lancio: dopo l’apertura di due giorni della settimana scorsa con una grande richiesta di visite con un centinaio di partecipanti, la Confraternita assicura un’apertura al mese per accontentare tutti. "Non pensavamo di ricevere tutta l’attenzione che ha richiamato con le visite – spiega il governatore Roberto Cerulli –. È un successo che ci fa ben sperare per il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetti della Misericordia: "Volontari per il Forte"