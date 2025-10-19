Professioni sanitarie Giornata formativa dedicata all’afasia
PERUGIA – Sala gremita all’aula Ugo Mercati dell’Azienda ospedaliera di Perugia per il convegno “La presa in carico multidisciplinare della persona con afasia – Introduzione all’ approccio conversazionale ”, in occasione della Giornata Mondiale dell’afasia. L’iniziativa - promossa dalle Commissioni di Albo dei Logopedisti, dei Terapisti Occupazionali e degli Educatori Professionali dell’ordine Tsrm e Pstrp di Perugia e Terni, in collaborazione con l’Associazione Aita Umbria Odv - ha visto la partecipazione di numerosi professionisti della riabilitazione e di studenti da tutta la regione. Durante la giornata si è parlato di riabilitazione, inclusione e approccio conversazionale, una prospettiva che interpreta la comunicazione come uno scambio reciproco tra interlocutori e non come un semplice esercizio linguistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Migep e SHC tra i relatori del convegno Cnai – Uil Fpl sull’assistente infermiere: un confronto aperto su diritto, sicurezza e futuro delle professioni sanitarie: OSSnews24 - La Federazione Migep e il sindacato SHC Human Caring parteciperanno come relatori u - facebook.com Vai su Facebook
[15.10] Anche la Direzione delle Professioni Sanitarie di #PoliclinicoMi invita a partecipare all'iniziativa promossa dall’Italian Resuscitation Council #IRC in sinergia con la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica #SIMEUP https://short - X Vai su X
Professioni sanitarie. Giornata formativa dedicata all’afasia - Grande partecipazione al convegno sull’approccio conversazionale organizzato da Tsrm e Pstrp di Perugia e Terni con Aita Odv . Scrive lanazione.it
A Perugia una giornata formativa dedicata all'afasia - Sala gremita all'aula Ugo Mercati dell'Azienda ospedaliera di Perugia per il convegno "La presa in carico multidisciplinare della persona con afasia - ansa.it scrive
Ordine professioni sanitarie, a Perugia una giornata formativa dedicata all'afasia - Grande partecipazione al convegno sull'approccio conversazionale organizzato dall'ordine Tsrm e Pstrp di Perugia e Terni in collaborazione con Aita Umbria Odv ... Lo riporta umbrianotizieweb.it