PERUGIA – Sala gremita all’aula Ugo Mercati dell’Azienda ospedaliera di Perugia per il convegno “La presa in carico multidisciplinare della persona con afasia – Introduzione all’ approccio conversazionale ”, in occasione della Giornata Mondiale dell’afasia. L’iniziativa - promossa dalle Commissioni di Albo dei Logopedisti, dei Terapisti Occupazionali e degli Educatori Professionali dell’ordine Tsrm e Pstrp di Perugia e Terni, in collaborazione con l’Associazione Aita Umbria Odv - ha visto la partecipazione di numerosi professionisti della riabilitazione e di studenti da tutta la regione. Durante la giornata si è parlato di riabilitazione, inclusione e approccio conversazionale, una prospettiva che interpreta la comunicazione come uno scambio reciproco tra interlocutori e non come un semplice esercizio linguistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Professioni sanitarie. Giornata formativa dedicata all’afasia