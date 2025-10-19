Probabili formazioni Como Juve Tudor cambia modulo e non solo! Scelto l’attaccante per il match ma la grande novità è a centrocampo | tutti i dettagli

Probabili formazioni Como Juve, Tudor cambia modulo e non solo: gli aggiornamenti sulle scelte del mister. L'emergenza infortuni costringe Igor Tudor a cambiare. Per la delicata trasferta di domenica contro il Como, l'allenatore della Juve deve fare a meno di Gleison Bremer (operato al menisco e fuori due mesi) e sta seriamente valutando una rivoluzione tattica: l'abbandono del 3-4-2-1 in favore di una difesa a 4. Una mossa dettata dalla necessità, che ridisegna completamente l'assetto della squadra. Le ultime indicazioni sulla probabile formazione vedono infatti i bianconeri schierati con un 4-3-3 che promette muscoli a centrocampo e grande fantasia in attacco come riportato da Sky Sport.

