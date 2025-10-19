Priva di sala comune e vano cucina | chiusa casa vacanze abusiva
Check out per due case vacanze all'Esquilino dove la polizia ha accertato diverse irregolarità. Il primo alert è scattato in via Cairoli, dove l’attenzione degli agenti del commissariato di zona si è accesa su un alloggio turistico fantasma. A dispetto della sua pubblicizzazione agli host, la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Pasticceria Santa Giulia: La nostra Sala Eventi Privata. Un ambiente accogliente ed elegante, perfetto per celebrare i tuoi momenti più importanti. Ideale per: Compleanni Battesimi Baby Shower Anniversari Feste di Laurea Feste a tema e ricorrenze spec Vai su Facebook