Priva di sala comune e vano cucina | chiusa casa vacanze abusiva

Romatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Check out per due case vacanze all'Esquilino dove la polizia ha accertato diverse irregolarità. Il primo alert è scattato in via Cairoli, dove l’attenzione degli agenti del commissariato di zona si è accesa su un alloggio turistico fantasma. A dispetto della sua pubblicizzazione agli host, la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Priva Sala Comune Vano