Un mese dopo la morte di Matteo Franzoso, a quasi un anno da quella di Matilde Lorenzi, mancano 7 giorni all’apertura della stagione olimpica di sci. Dietro al cancelletto i tanti sogni di ogni atleta, ma anche l’urgenza di avviare una riflessione sul tema della sicurezza in gara ed in allenamento. Dal palco del distretto Mind lo spiega il presidente Flavio Roda che al media day Fisi ha messo in fila buone intenzioni e passi concreti: «L’airbag da quest’anno sarà obbligatorio, senza deroghe, in gara e raccomandato dalla Fis anche in all’allenamento. Idem per le tute antitaglio ». E poi: «La Fis (Federsci internazionale) ha recepito una proposta a nostra firma di individuare e mantenere, con fondi ad hoc, alcuni tracciati per i training delle discipline veloci, attrezzandoli con gli stessi standard delle piste di gara: martedì ci sarà l’ufficialità ». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Priorità sicurezza. "Airbag obbligato"

