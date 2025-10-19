Primi freddi raffreddori in agguato | manuale d’uso per attraversare l’autunno senza cedere al fazzoletto
di ANGELINA DE SANTISL’autunno arriva, l’escursione termica fa su e giù come un ascensore impazzito e il primo a cedere è il naso.Prevenire i raffreddori da sbalzo di temperatura può sembrare eroismo ma è regolare manutenzione. Funziona se è concreta, quotidiana e senza superstizioni travestite da saggezza popolare. Semplice, davvero.Vestirsi a strati, ma con criterio. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
