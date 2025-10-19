Primavera Azzurrini salvati dalla doppietta del solito Monaco
EMPOLI 2 PERUGIA 2 EMPOLI: Versari, Pasalic (67’ Perin), Lauricella, Huqi (67’ Chiucchiuini), Bembnista, Antonini, Zanaga (56’ Tavanti), Baralla, Monaco, Busiello (83’ Blini), Bagordo (56’ Campaniello). All.: Filippeschi. PERUGIA: Vinti, Belloni, Bartolini (50’ Tavares), Bellali, Peruzzi, Brunori (83’ Cesarini), Vanni (76’ Merico), Dottori, Agnissan (50’ Sheji), Berta, Ciani (83’ Barberini). All.: Giorgi. Arbitro: Merlino di Pontedera. Reti: 3’ Berta; 40’ e 81’ Monaco; 58’ Sheji. SESTO FIORENTINO – Alla fine nel campo di Sesto Fiorentino finisce in pareggio, ma a suon di gol. La Primavera dell’Empoli, che va due volte sotto, riesce però ad evitare la sconfitta contro un cinico Perugia che non lascia spazio e affonda di continuo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
La #Primavera del #Napoli è uno strazio: gli azzurrini vengono umiliati per 3-0 dall’#Inter, per la squadra di Rocco è la settima sconfitta di fila in campionato - X Vai su X
Ennesima sconfitta per la Primavera del Napoli Gli azzurrini sprofondano in classifica e adesso sono in piena zona retrocessione: shorturl.at/q3xhc - facebook.com Vai su Facebook
Primavera, Cesena-Napoli 3-0: azzurrini ultimi in classifica - Prosegue il momento negativo della Primavera del Napoli, che non riesce a muovere la classifica del campionato di Primavera 1. ilmattino.it scrive