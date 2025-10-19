Prima prova di qualificazione Assoluti | finale tutta foggiana primo Bonsanto e secondo Maestri

Una finale tutta foggiana a Terni nella sciabola maschile in occasione della prima prova nazionale di qualificazione Assoluti per la Zona 2: sul gradino più alto del podio sale Francesco Bonsanto delle Fiamme Oro, che in finale ha la meglio all’ultima stoccata su Riccardo Maestri del Circolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il 12 Ottobre Sofia Colombino ha partecipato alla prima prova del Campionato Individuale Gold Junior 2! Ha gareggiato a Padova sotto il comitato del Trentino per la società @ginnasticarovereto. Si è classificata al secondo posto e oltre a questo ha portato a c - facebook.com Vai su Facebook

1^ Prova Qualificazione Assoluti: il pass per Archilei (3^) e Ginevra Testasecca (8^) - Si è conclusa, ieri, la prima giornata di gare della 1ª Prova di Qualificazione Assoluti Zona 2 di sciabola e fioretto, ospitata al Palatennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, che per un intero fine s ... Riporta sporterni.it

Scherma Desio, buone sensazioni a Ciserano: Cappellini si ferma alle 64 ma cresce il gruppo - Nella prima prova di qualificazione di Fioretto femminile Zona Nord, Cappellini, Maffia e Marino mostrano grinta e solidità tecnica per la Scherma Desio. Secondo mbnews.it

Chiavari: i vincitori della prima prova interregionale - Si è disputata domenica scorsa a Chiavari, presso il Villaggio del Ragazzo con l’organizzazione di Chiavari Scherma, la prima prova di qualificazione regionale valida per l’ammissione alla prova ... Da liguriasport.com