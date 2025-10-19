prima la carrarese giovani scende in piazza il romagnano tasta il polso al pieve fosciana

La capoclasse del campionato di Prima categoria Carrarese Giovane, primato condiviso con Atletico Lucca e Folgor Marlia (punti 10) è impegnata nella sua quinta fatica. Questo pomeriggio, inizio ore 15,30, sale al “Nobili“, per affrontare il Piazza 55, cercando di dare continuità alla bella prova di domenica scorsa contro il Corsagna rimandato sconfitto con la marcatura di Da Pozzo. La speranza non ha colori sbiaditi, mister Incerti alla squadra gialloblù parla con voce ferma, aspetta, oggi, nuovamente risposte precise, soprattutto convincenti dalla delicata trasferta sulle colline della ValSerchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Carrarese Giovani scende in Piazza. Il Romagnano tasta il polso al Pieve Fosciana