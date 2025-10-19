Prima e seconda categoria Il Gambassi alla ricerca della prima vittoria e tutte le altre gare

Un Gambassi ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale è atteso oggi alle 15.30 dallo scontro diretto di Carraia a Calenzano contro l’ Albacarraia. Con i loro 4 punti in altrettante gare, infatti, i padroni di casa precedono di una sola lunghezza i termali. Scendiamo poi in Seconda Categoria, dove oggi sempre alle 15.30 è in programma la quarta giornata. Nel girone F la capolista a punteggio pieno Sporting Lazzeretto sarà di scena al Becheroni di La Querce contro i rossoblù pratesi, attualmente in zona play-out con 4 punti. Sempre in trasferta scontro diretto per il Casenuove Gambassi, atteso al Fagni di Larciano dal Montalbano Cecina, che con un punto insegue i valdelsani a due lunghezze di distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima e seconda categoria. Il Gambassi alla ricerca della prima vittoria e tutte le altre gare

