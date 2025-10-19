Prima categoria Il Montegiorgio aggancia la Belfortese in testa

Il Montegiorgio batte il Montemilone Pollenza e aggancia in vetta della Prima categoria la Belfortese, fermata sul pareggio a Porto Recanati. Da segnalare il successo del San Claudio che si porta a un punto dalla vetta. Risultati e marcatori: Cluentina-Appignanese 1-1 (34’ Cullhaj, 7’ st Capenti); Montegiorgio-Montemilone Pollenza 2-0 (doppietta di Minella); Santa Maria Apparente-San Claudio 0-1 (80’ autogol); Adriatica Portorecanati-Belfortese 1-1 (12’ Wali, 7’ st rig. Gasparini); Loreto-Pinturetta Falcor 0-2 (3’ Raffaeli, 41’ Chierichetti); Montecassiano-Potenza Picena 1-1 (12’ Bartolini, 15’ Trubbiani); Montecosaro-Elite Tolentino 1-1 (2’ st Catinari, 52’ st Traorè). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Il Montegiorgio aggancia la Belfortese in testa

