Prima categoria Derby al Bellini tra Portuense e Bando Copparo in casa
Sesto turno del girone F di Prima categoria con le ferraresi impegnate in giro per la provincia. Impegni casalinghi per Copparo 2015 e Portuense Etrusca, rispettivamente contro Frugesport e Bando; i rossoblù di mister Borsari cercano la sesta vittoria su sei partite e si affidano al bomber Granado per restare in vetta solitaria, mentre al "Bellini" di Portomaggiore andrà in scena un atipico derby tra due squadre separate da un solo punto in classifica. L’undici di Skabar vuole rilanciarsi per mettersi alle spalle la brusca sconfitta sul campo del Centro Erika Lavezzola, costata momentaneamente la seconda piazza, mentre il Bando è ancora imbattuto con due vittorie e tre pareggi in cinque partite, bottino sorprendente per una neopromossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
