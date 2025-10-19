Prigioniero delle lamiere dopo il tremendo incidente all’alba Trentenne se la caverà

Terni, 19 ottobre 2025 – Un boato all’alba, un’auto che si schianta contro un palo e che diventa un ammasso di rottami a Terni. Tra le lamiere rimane un ragazzo di trent’anni. Sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio i primi a dare l’allarme. Immediato a quel punto l’intervento dei vigili del fuoco. Accade in via Ippocrate intorno alle 4.15 del mattino di domenica 19 ottobre. Sono state difficili le operazioni per liberare il ragazzo. La macchina è andata completamente distrutta, sono esplosi tutti gli airbag. I vigili del fuoco hanno, con grande cautela, tagliato il rottame per raggiungere il giovane, estrarlo dall’auto e consegnarlo quindi al personale sanitario del 118, che intanto era arrivato sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

