Prigioniero delle lamiere dopo il tremendo incidente all’alba Trentenne se la caverà

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terni, 19 ottobre 2025 – Un boato allalba, un’auto che si schianta contro un palo e che diventa un ammasso di rottami a Terni. Tra le lamiere rimane un ragazzo di trent’anni. Sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio i primi a dare l’allarme. Immediato a quel punto l’intervento dei vigili del fuoco. Accade in via Ippocrate intorno alle 4.15 del mattino di domenica 19 ottobre. Sono state difficili le operazioni per liberare il ragazzo. La macchina è andata completamente distrutta, sono esplosi tutti gli airbag. I vigili del fuoco hanno, con grande cautela, tagliato il rottame per raggiungere il giovane, estrarlo dall’auto e consegnarlo quindi al personale sanitario del 118, che intanto era arrivato sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

prigioniero delle lamiere dopo il tremendo incidente all8217alba trentenne se la caver224

© Lanazione.it - Prigioniero delle lamiere dopo il tremendo incidente all’alba. Trentenne se la caverà

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

prigioniero lamiere dopo tremendoPrigioniero delle lamiere dopo il tremendo incidente all’alba. Trentenne se la caverà - Terni, miracolato un giovane che si schianta contro il palo con la sua auto. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Prigioniero Lamiere Dopo Tremendo