Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 19 Ottobre 2025, è pari a 0,303 €Smc. Questo valore è stato calcolato convertendo la quotazione media giornaliera di 32,25 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con oscillazioni contenute tra 0,282 €Smc e 0,324 €Smc. Dopo un picco registrato il 15 Ottobre 2025 (0,324 €Smc), il prezzo ha evidenziato una lieve flessione, stabilizzandosi attorno ai 0,303 €Smc negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

