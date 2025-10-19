Prezzo gas al metro cubo oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare con precisione la spesa mensile e annuale, soprattutto in un periodo di volatilità dei mercati energetici. Vediamo insieme il prezzo di oggi, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai tuoi consumi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 19 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Appartamento in vendita a 23mila euro al metro quadro: il prezzo record a Milano - facebook.com Vai su Facebook
Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... Lo riporta ilgiornale.it
A marzo la bolletta del gas scende del 9,9%. - Per il mese di marzo 2025, il prezzo di riferimento del metano per il nuovo cliente tipo stabilito da Arera è pari a 117,46 centesimi di euro per ... Come scrive repubblica.it
Gas più economico, scende sotto i 40 euro al metro cubo - Il prezzo del gas è sceso sotto i 40 euro al megawattora, con i Ttf ad Amsterdam che segnano un calo del - quotidiano.net scrive