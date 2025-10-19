Previsioni Meteo – Roma e Lazio 20 Ottobre 2025
?? Roma La giornata nella Capitale si aprirà con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Al mattino, lievi velature alte potranno attraversare il cielo, ma senza fenomeni di rilievo. L’aria sarà fresca nelle prime ore, con temperature minime attorno ai 12-13°C, ideali per un risveglio tipicamente autunnale. Durante le ore centrali del giorno il sole sarà protagonista, con qualche addensamento sparso che non disturberà la luminosità generale. Le massime si manterranno su valori piacevoli, intorno ai 23-24°C, grazie a correnti miti di origine occidentale. Nel pomeriggio la ventilazione sarà debole o moderata da Ovest-Sudovest, più avvertibile nelle zone aperte e lungo il litorale romano, con raffiche non superiori ai 25 kmh. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
