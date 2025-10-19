Previsioni meteo per Avellino – Domenica 19 ottobre 2025

Ad Avellino, domenica 19 ottobre 2025, la giornata si presenterà prevalentemente serena o con poche nuvole; non sono previste precipitazioni.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 18 °C, mentre la minima si attesterà intorno agli 8 °C. La quota dello zero termico è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

