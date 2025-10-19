Prevenzione La Rocca Pisana si colora di rosa

Nel mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori al seno, anche la Rocca Pisana di Scarlino si illumina di rosa. Un segno concreto di adesione a una campagna di consapevolezza che unisce molti Comuni della provincia di Grosseto e che ogni anno rinnova l’attenzione su un tema mai scontato: la prevenzione. Da tempo l’associazione ’Insieme in Rosa’ porta avanti, con impegno e generosità, numerose iniziative per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi destinati all’acquisto di strumenti diagnostici da donare alle strutture ospedaliere del territorio, affinché tutti possano usufruirne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione. La Rocca Pisana si colora di rosa

