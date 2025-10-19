Prete sventa un suicidio in diretta su TikTok | Mostrava la corda per impiccarsi ho chiamato i carabinieri

Le forze dell'ordine sono entrate in casa dell'uomo per fermarlo. Affidato al 118, è stato trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

