Pressioni su Donetsk | indiscrezioni su richiesta di Putin a Trump
Una richiesta che scuote la diplomazia internazionale: secondo ricostruzioni giornalistiche, Vladimir Putin avrebbe chiesto a Donald Trump che Kiev cedesse il pieno controllo del Donetsk come condizione per fermare la guerra. Intanto Volodymyr Zelensky torna da Washington senza l’atteso via libera ai missili Tomahawk, mentre si prepara un atteso incontro a Budapest. La pretesa sul . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Zelensky ha definito gli attacchi come terrore russo e ha chiesto ulteriori pressioni per costringere il Cremlino al tavolo dei negoziati per porre fine alla guerra. L'Ucraina ha colpito una raffineria a Saratov ?