Preso pusher arresto convalidato Ma il giudice gli restituisce i soldi
Pesaro, 19 ottobre 2025 – Il giudice convalida l’arresto del pusher e gli restituisce i soldi. È quanto accaduto ieri mattina a un 28enne nigeriano fermato al Miralfiore con 24 dosi di eroina: ha patteggiato 10 mesi di reclusione e mille euro di multa, pena sospesa. Il gip non ha disposto il sequestro dei soldi trovati in tasca al momento dell’arresto. Ha ritenuto non dimostrato che il denaro sequestrato, 180 euro in banconote di piccolo taglio, fosse frutto di attività illecita ma fosse invece lo stipendio del lavoro che, secondo quanto riferito dal 28enne, avrebbe iniziato da poco. Il giovane, difeso dall’avvocato Matteo Mattioli, incensurato e residente a Pesaro, era stato arrestato venerdì in pieno giorno al parco Miralfiore con 24 dosi di eroina pronte per la vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
