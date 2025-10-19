Preso a sassate il pullman dei tifosi del Pistoia basket dopo una partita in trasferta morto l' autista

Notizie.virgilio.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma lungo la superstrada Rieti-Terni dopo la partita: sassi e un mattone hanno sfondato il parabrezza del pullman e l'autista è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

preso a sassate il pullman dei tifosi del pistoia basket dopo una partita in trasferta morto l autista

© Notizie.virgilio.it - Preso a sassate il pullman dei tifosi del Pistoia basket dopo una partita in trasferta, morto l'autista

Altri contenuti sullo stesso argomento

preso sassate pullman tifosiM?rta una persona: preso a sassate il pullman dei tifosi di Pistoia - Sulla Rieti – Terni altezza Contigliano il pullman dei tifosi di Pistoia di ritorno dalla partita del PalaSojuorner, sono stati aggrediti da ignoti i quali hanno preso a sassate l’automezzo. Secondo rietinvetrina.it

preso sassate pullman tifosiM?rta una persona: preso a sassate il pullman dei tifosi di Pistoia sulla Rieti – Terni altezza Contigliano - Sulla Rieti – Terni altezza Contigliano il pullman dei tifosi di Pistoia di ritorno dalla partita del PalaSojuorner, sono stati aggrediti da ignoti i quali hanno preso a sassate l’automezzo. Da rietinvetrina.it

preso sassate pullman tifosiTragedia sulla Rieti-Terni, preso a sassate pullman del Pistoia Basket. Muore il secondo autista - Un pullman che stava riportando in Toscana alcuni tifosi del Pistoia Basket,... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Preso Sassate Pullman Tifosi