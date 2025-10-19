Presa Diretta | le anticipazioni della puntata di stasera 19 ottobre 2025 su Rai 3

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 19 ottobre 2025 su Rai 3. Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 19 ottobre 2025 alle ore 21,20 su Rai 3. Anticipazioni. Un viaggio tra Bangladesh, Senegal, Tunisia e Svezia sulle tracce di chi gestisce il traffico di esseri umani dalla Libia all’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it

