Preppy is back again | il ritorno dell’estetica college che ha stregato Taylor Swift Jennifer Lawrence e tutte le cool girl di New York
Sì, pensavo che l’ultima volta che avrei visto i mocassini lucidi abbinati alle gonne a pieghe, sarebbe stato in una puntata di Gossip Girl. E invece ecco qua, che siamo ancora tutti a cercare “mocassini” e “mini kilt in lana” pronti a tornare alla Constance di Gossip Girl. Colpa (o merito) di Taylor Swift, Jennifer Lawrence, Katie Holmes e Lola Tung — che hanno tutte rispolverato il fascino del look da studentessa modello, ma con un twist decisamente più adulto, più New York, più expensive taste. Chiaro. Ma quanto ci piace la preppy aesthetic (e tutte le inspo che possiamo prenderci da Taylor Swift e co). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
