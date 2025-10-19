Prende il via stasera su Rai 1 la quarta stagione di Màkari con Claudio Gioè Ester Pantano e Domenico Centamore Anticipazioni trama cast
Il mare della costa trapanese torna a luccicare con Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore e Serena Iansiti: sono loro i protagonisti di Màkari 4. Un cast ormai affiatato per una delle serie più amate di Rai 1, che giunge alla quarta stagione e prende il via oggi – domenica 19 ottobre – su Rai 1. Stasera alle 21.35 va in onda la prima di quattro puntate, sempre ambientate in uno dei luoghi più belli della Sicilia: la costa est, quella tra San Vito Lo Capo, Scopello e la Riserva naturale dello Zingaro. Tutte le puntate di Màkari 4 saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda tv e on demand. 🔗 Leggi su Amica.it
