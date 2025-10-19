Premio Santelli 2025 | a Pizzo la quarta edizione nel segno della memoria dell’eccellenza e dell’orgoglio calabrese

Nella splendida cornice del Palazzo della Cultura di Pizzo Calabro, si è svolta la quarta edizione del Premio Santelli, riconoscimento dedicato alla memoria di Jole Santelli, prima presidente donna della Regione Calabria e simbolo di passione civile, amore per la propria terra e impegno per il riscatto del Mezzogiorno. Per il secondo anno consecutivo la città di Pizzo ha accolto la cerimonia, grazie alla disponibilità e al sostegno del sindaco Sergio Pititto, che ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di sostenere una manifestazione ormai divenuta un punto di riferimento nel panorama culturale e sociale calabrese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

